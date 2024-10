A hamarosan életbe lépő új KRESZ a legidősebb közlekedőket is szeretné védeni. Éppen ezért az új KRESZ a már nem százszázalékos vezetési képességekkel rendelkező idősebb járművezetők megmutatására bevezetne egy matricát. Ezen kívül már több új szabály is körvonalazódni látszik, ilyen többek között a sebességkorlát kitolása, a követési távolság és a leállósáv megszüntetése is.

Az új KRESZ a legidősebb sofőröknek is védelmet nyújtana

Forrás: Shutterstock

Matricát kapnak az idős sofőrök az új KRESZ-ben

Jó döntés-e a matrica? Szimpátiát vagy inkább még nagyobb ellenszenvet keltene a közlekedő sofőrökben? A közlekedési szabályzat kialakításában a Magyar Autóklub is részt vesz. Erről kérdeztük dr.Farkas Károlyt a Magyar Autóklub Regionális elnökét.

Mindenképpen jó az, hogy nem csak a kezdő, hanem az idősebb sofőrök is jelezhetik a közlekedés számára státuszukat. Így a többi résztvevő is tudja, hogy jobban figyeljen vagy éppen miért haladnak lassabban.

Már nem kell sokat várnunk az új szabályzatra. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025. március 31-re ígéri az új KRESZ-t.