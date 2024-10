A jövő tavasszal életbelépő KRESZ szabályozásban, ahogyan arról már beszámoltunk, többek között megnövelik a sebességhatárokat is. Egyértelmű, hogy a sebességgel együtt a reakcióidő is nő. Éppen ezért a követéstávolságot is növeli az új KRESZ, amelynek kialakításában a Magyar Autóklub is részt vesz. Dr. Farkas Károlyt a Magyar Autóklub Dunántúli Regionális elnökét kérdeztük a helyzetről.

Az új KRESZ a követési távolságban is változást hozhat

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

A büntetőfékezésre is kitér az új KRESZ

A fékrendszerek fejlődésével sokkal gyorsabb megállásra képesek az autók. A legfontosabb változás a követési távolság változás esetében, a büntetőfékezés megnevezése és tiltása lesz.

– nyilatkozta a közlekedési szakértő, azzal folytatva, hogy:

A jogi vonzat remélhetőleg visszatartó erővel hat majd az esetleges elkövetőkre.

Azzal tehát, hogy az új közlekedési szabályzatban kitérnek a büntetőfékezésre, és tiltják, elkövetése szabálysértésnek minősülne. A jogi következmény remélhetőleg visszatartóerőként hat majd a sofőrökre és remélhetőleg kevesebb ilyen eset lesz.

