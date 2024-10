Mint Lőrincz Fanni elmondta: megoldásuk az így nyert adatokat könnyen érthető grafikonokon jeleníti meg, valamint automatikusan heti jelentéseket készít. Hozzátette: olyan funkciót is kifejlesztettek, amivel emlékeztető állítható be például gyógyszerek bevételének idejéről, amire az alkalmazás a beszélgetés közben nem csupán figyelmezteti a felhasználót, de annak megtörténtére is következtet. „Megoldásunk nem helyettesíteni kívánja a társas

kapcsolatokat, hanem kiegészítő lehetőséget jelenthet azok számára, akik nem tudnak mindennap interakcióba lépni ismerőseikkel és szeretteikkel“ – fűzte hozzá.

Szőnyi Balázsnak és Lőrincz Fanninak további tervei is vannak, miként tegyék jobbá az alkalmazást. Szeretnének szinkronszínészeket bevonni a hangmodellek fejlesztésébe, hogy már egy ismert hanggal tudjanak a felhasználók kommunikálni, ami közvetlenebb élményt nyújtana számukra.

A két fiatal bízik abban, hogy innovációjukból a jövőben sokakat segítő szolgáltatás válhat, hozzájárulva a pszichés betegségek kialakulásának megelőzéséhez és a betegek állapotának javulásához.