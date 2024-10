Születésnapja alkalmából kopogtatott Luszig Péter alpolgármester a tatabányai Kiprich János otthonának ajtaján, hogy átadja neki az önkormányzat ajándékát és Orbán Viktor miniszterelnöki jókívánságait oklevél formájában.

Kiprich Jánost köszöntötték 95. születésnapja alkalmából

A tatabányai önkormányzat is beszámolt róla a közösségi oldalon, hogy Kiprich János 1929-ben a belgiumi Waterscheiben született, szülei munkát és megélhetést keresve még 1924-ben utaztak ki a távoli településre. A család később visszaköltözött Magyarországra, a szülők 1943-ban építették meg azt a házat Bánhidán, amit Jani bácsi azóta tovább bővített és ahol még a mai napig is él.

Feleségéről készített portréja a mai napig a szoba falát díszíti

A szépkorú köszöntése alatt elhangzott, hogy kitanulta többek között a szabóságot, de vegyipari végzettsége is van. Dolgozott a bánhidai erőmű laborjában és a Kóta Intézetben is. Volt minőségellenőr, de fontos feladatot kapott az almásfüzitői gát építése közben is. Megyei titkárként és bíróként tevékenykedett a lövészsport megyei szervezetében, maga is űzte ezt a sportot.