Az esztergomi Kapcsolatok Háza Rubik-napot szervez október 28-án délelőtt 10 órakor. A Rubik kocka kirakó programra várják azokat is, akik még csak most ismerkednek a kocka rejtélyével: nekik segítenek is megtanulni a kirakás trükkjeit. A profibbaknak versenyt is szerveznek: 10 órától a kockával ismerkedőket és a középhaladókat várják, 11:30-tól a haladók és a profik tekerhetnek. Mint az esemény Facebook- oldalán írják: különleges, például hőre színét változtató kockákat is bemutatnak majd.

Profi és amatőröket is várnak a Rubik-napra

A Rubik kocka és Esztergom - ezer szál köti össze őket

A Rubik kocka atyja, ifjabb Rubik Ernő A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Állami Díjas magyar szobrász, építész, formatervező, belsőépítész, játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár, épp idén 80 éves, a híres találmánya pedig 50 éve látta meg a napvilágot.

A feltaláló több szállal kötődik Esztergomhoz, ugyanis édesapja, idősebb Rubik Ernő az esztergomi repülőgépgyár repülőgép-tervezője volt, ezen túl rendkívül elismert vitorlázórepülő-mérnökként tartják számon.