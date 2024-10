A Takács Károly polgármester által vezetett 12 tagú képviselő-testület október 10-én csütörtökön 16 órai kezdettel tartotta meg a 2024-es ciklus alakulóülését. A napirend elfogadása előtt a helyi választási bizottság elnöke, Németh Gábor adott tájékoztatást a választás eredményéről. Ezt az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele követte. Majd a javasolt napirendi pontok kerültek sorra. Az ülésen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és dr. Kancz Csaba Komárom-Esztergom vármegye főispánja is.

Takács Károly polgármesterrel együtt 12 tagja van az oroszlányi képviselő-testületnek

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

A napirendi pontok a következők voltak: a testület SZMSZ-e, a polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, az alpolgármesterek illetményének megállapítása, a testületi tisztségviselők megválasztása, a volt polgármester végkielégítése, tag delegálása a hulladékgazdálkodási társulásba, csatlakozás a Bursa Hungarica 2025-ös fordulójához, valamint a város közbeszerzési szabályzata.

A képviselő-testület összetétele nem kedvez a döntések gyorsaságának

A 12 fős képviselő-testület magába foglalja a polgármester is. Tagjai a következők: Takács Károly polgármester (Fidesz-KDNP), Vargáné Vojnár Katalin, (Fidesz-KDNP), Székely Antal (OLPK), Molnár István (Fidesz-KDNP), Babai János (OLPK), Gerenday Zsuzsanna (Fidesz-KDNP), Kontschán Flórián Jenő (OLPK), Fehérdi Zsuzsanna (OLPK), Gyuga Mihály József (Fidesz-KDNP), Papp Péter Attila (Fidesz-KDNP), Rajnai Gábor (OLPK) és Szabó György (Mi Hazánk).

Mint látható, a Fidesz-KDNP is, és az ellenzék is 6-6 fővel van jelen a képviselő-testületben. Az ellenzék az OLPK 5 és a Mi Hazánk 1 képviselőjéből áll. Lehetséges, hogy a mérleg nyelve a Mi Hazánk képviselője lesz? Azért lényeges ez a kérdés, mert a számbeli egyenlőség, könnyen vezet majd szavazategyenlőséghez. Ez várhatóan kimerítő egyeztetési és egyezkedési kényszert jelent a ciklusra nézve, ami azt is jelenti, hogy az egyes döntések ideje jócskán kitolódhat – amint azt a polgármester az Oroszlányi Médiacentrumnak adott interjúban is elmondta. Arra is utalt, hogy a választók akarva-akaratlanul nehéz helyzet elé állították őket.