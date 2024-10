Az aszfaltos sportpályán a rendőrkutyás bemutatót, a Komáromi Tűzoltó Egyesület tűzoltótechnikai bemutatója követte. Lehetőség volt a magasból mentő, létrás tűzoltóautó kipróbálásra is.

Kerekes László úgy fogalmazott, elmondható, hogy a pályaorientációs nap sikere a támogató katonai alakulatok katonáinak, a képzésben résztvevő rendőri állománynak, a képzést segítő civil egyesületek tagságának és a Kempelen Középiskola és Kollégium pedagógusainak, tanulóinak volt köszönhető.

Aki esetleg lemaradt a pályaorientációs napról, annak sem kell bánkódnia, mert november 15-én, november 30-án, december 7-én és január 10-én is várják az érdeklődőket az iskolai nyílt napokra 9 és 13 óra között.

A Kempelen diákjai kiemelkedően teljesítenek

Az iskolában fontosnak tartják, hogy az új tanulók összetartó közösséget alkossanak, ezért is rendezik meg minden esztendőben a békatábort, ahol izgalmas programokon vehetnek részt a diákok. A kempelenes kadétok az országos versenyeken is kiemelkedően szerepelnek, a legjobbakat nemrégiben könyvjutalommal is díjazták az intézményben.