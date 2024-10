Az 1963-ban létrejött Kecskédi Néptánccsoport élete színes és mozgalmas. Ezt a közösségi oldaluk is elárulja. Augusztus 18-án, Pilisvörösváron, a XVI. Schwaben Fest fellépői voltak, november 9-én pedig nemzetiségi bált szerveznek. Kiemelkedő esemény volt a tánccsoport számára a Mór piacterén szeptember 21-én, szombaton Morischer Traum címmel megrendezett sváb zenei hétvége, amelyről remélik, hogy hagyományteremtő volt, lesz folytatása.

A Kecskédi Néptánc Csoport várja a következő Morischer Traumcímű rendezvényt

Forrás: Kecskédi Néptánc Csoport / facebook

Kecskéden kívül Vértesboglár, Vértesacsa, Pusztavám, Mezőfalva, Edelweiss, Szomód, Szár tánccsoportja lépett fel a Tarianer Spitzbuam, Milbich-Ay Duo, Kaiser Kapzelle, Herczog Ricsi és Swab zenei közreműködésével.

Ez egy nagyon jól sikerült rendezvény volt! Ritka, hogy ennyi tánccsoport lép fel egyszerre, és közös produkciót is előadtak

– mondta Legát Csaba, a kecskédi tánccsoport tagja. Azt is megtudtuk tőle, hogy örülnének, ha ezt a rendezvényt rendszeresen megtartanák.

– Abszolút jól sikerült a rendezvény, a hatalmas érdeklődére tekintettel én magam is, és a főszervezők is szeretnénk ismét megrendezni – mondta Viszt Balázs, az egyik szervező, aki az egyik fellépő zenekar, a Swab tagja is. Azt is mesélte, hogy nyolcszáz, esetleg ezer résztvevőre számítottak, de elfogyott az összes karszalag, szám szerint kétezer, és úgy tippelik, hogy mindösszesen kétezer-háromszáz érdeklődőt fogadhattak.