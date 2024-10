Pallagi Tibor most a Kemma.hu-nak elmondta: a szeptember 15 i alakuló ülés után, rendkívüli testületi ülésen be is terjesztette a testület elé a kastély megszerzése adta lehetőséget ám úgy döntöttek: nem pályáznak a műemlékre.

–Miután áttanulmányoztuk a képviselőkkel a szigorú feltételrendszert, úgy döntöttünk, hogy az önkormányzatnak nincs kapacitása a tulajdonjoggal járó feltételek maradéktalan teljesítésére - részletezte a polgármester.