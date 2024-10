– Minden nemzedéknek megvan a maga keresztje. Az 56-os nemzedék nem kérte, de puszta kezével felvette a keresztet, amelyet a történelem neki szánt – emlékeztetett Kancz Csaba, aki ezután párhuzamba állította '56 eseményeit a mai korral, amely szerint most az európai nemzetek biztonságát, kultúráját és hitét fenyegeti veszély.

– Mi magyarok azonban tudjuk, nem csak az idegen megszállók, hanem a tehetetlenek és az alkalmatlanok is hozhatják egy nemzet vesztét. Európában ma is vannak alkalmatlan vezetők. Így volt ez 1956-ban is. Ám ahogy 56-ban hittünk az igazunkban, úgy most is. Ahogy 1956-ban, így most is mások akarnak dönteni a fejünk fölött arról, hogy mi magyarok hogyan éljünk. A válaszunk az: Magyarország meg fogja védeni magát, a határát és a szabadságát. Magyarország van, volt, lesz – zárta szavait a főispán.