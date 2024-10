A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület hivatalos Facebook-oldalán számoltak be legutóbbi akciójukról, melyben a Füzes Utcai Családsegítő Szolgálat felhívása alapján egy rászoruló családnak vittek be az intézménybe egy doboznyi konyhai eszközt.

Mint írták, babakocsit, fürdetőkádat, ruhákat, cipőket, játékokat és egyéb hasznos textileket vittek ki a Mésztelepen két helyre is, valamint a 25-ös házakhoz. Ez a mennyiség 2 utánfutóba fért csak be, melyhez a civil felajánlók mellett a Kertváros Családsegítő is hozzájárult.