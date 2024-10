A programon Molnár Attila polgármester, Czita János, Vajda Bence és Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterek, valamint Zsédenyiné Horváth Krisztina önkormányzati képviselő köszöntötték a megjelenteket. Elhangzott, az idősek minden helyi program aktív részesei, szívesen segédkeznek és aktív tagjai a közösségnek. Köszönetet mondtak azért is, hogy tanácsaikkal mindig segítik az önkormányzat munkáját is, emellett a fiatalokat is tanítják.

Az idősek világnapján a szenior örömtáncosok is felléptek

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A beszédeket követően az önkormányzat tagjai virágokkal köszöntötték a négy városi nyugdíjas klub vezetőjét. Ezután jöttek a műsorszámok. Először a szenior örömtáncosok léptek színpadra, akik vastapsot kaptak produkciójukat követően. A táncosok egyébként idén Siófokon kiemelt arany minősítést kaptak egy versenyen. Később Oszvald Marika színésznő operettműsorát hallhatták a jelenlévők, majd vacsorával zárult a rendezvény.