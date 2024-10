Bár a szervezőknek tartottak attól, hogy az esős idő miatt kevesen érkeznek az eseményre, azonban a kezdésre majdnem megtelt a művelődési ház a meghívottakkal. Az Idősek Napja alkalmából Tardoson, az adott évben a 65. életévüket betöltő, illetve idősebb hölgyek és urak, valamint párjaik kapnak meghívást erre a rendezvényre.

Már több mint 30 éve Tardoson október első péntekje hagyományosan a „szépkorúak” köszöntéséről szól. Idén is megtartották az Idősek Napját.

Forrás: Beküldött

Bőcsi Ivett szociális ügyintéző üdvözölte az örökifjakat, és a meghívott vendégeket. Szabó Zoltán atya megáldotta a jelenlévőket és egy közös imával kezdetét vette az ünnepség. Ezt követően Kissné Török Erika elnök asszony, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, míg Csabán Béla polgármester Tardos Község Önkormányzata nevében köszöntötte a vendégeket.

Tisztelet az időseknek

Ezután egy-egy gyertya meggyújtásával emlékeztek meg azokról a tardosiakról, akik az elmúlt egy évben elhunytak. A polgármester elmondta, hogy mennyi mindent köszönhet Tardos az ünnepelt korosztálynak. Kiemelte, hogy természetesen egész évben odafigyelnek az illetékesek a sokat megélt tardosiakra. Az elnök asszony szlovákul is köszönetét fejezte ki azért a példamutató teljesítményért, a hagyományok őrzéséért, amit a tardosi idősek tettek, tesznek. Mint mindig, most is egy kis műsort szervezett az önkormányzat azoknak, akiktől oly sokat kapott Tardos. Az óvodások, az iskolások, majd a Vörösmárvány Táncegyüttes gyermek tánccsoportjának műsora csalt mosolyt, könnyeket a nagyszülők, dédszülők, nénik, bácsik szemébe és ragadtatták vastapsra a közönséget. A hivatalos rész és a műsor után következett a vacsora, melyet a hagyományokhoz hűen a hivatali dolgozók, képviselők és a szociális bizottság tagjai szolgáltak fel. Közben a legidősebb tardosiak köszöntésére is sor került, sajnos a korábbi évektől eltérően idén nem személyesen. A legrégebb - 63 év - óta házasságban élő Szileszki Józsi bácsi és felesége Rózsi néni sajnos nem tudott eljönni, ahogyan a legidősebb hölgy Szileszki Józsefné Maris néni sem, aki a 91. évét töltötte be. A legidősebb tardosi Csapucha Herman, aki 93 éves, ő sem tudott részt venni az ünnepségen. Természetesen a jókívánságokat és az ajándékokat is eljuttatták az ünnepelteknek.