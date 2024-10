-Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei mind azt mutatják, hogy a közösségi munka és az önkéntesség hatalmas erővel bír. Azáltal, hogy másokért dolgozom, nemcsak a közösséget, hanem önmagamat is gazdagítom. Az elismerések és a sikerek motiválnak, hogy újabb célokat tűzzek ki magam elé.

Ilyen volt az a pillanat, amikor megválasztották az Európai Unió önkéntes nagykövetének. Hazánkat két civil szervezet képviseli, Máté a fiatalokra fókuszál.

Angol nyelvű online beszélgetés előzte meg a kiválasztását, s már volt is Brüsszelben „Az önkéntesség és a szolidaritás potenciáljának felszabadítása Európában” című programon. Itt az uniós civil szektorok képviselői osztották meg tapasztalataikat egymással. Kiderült például, hogy Portugáliában és Olaszországban is mennyivel könnyebb a civil szervezetek élete. Egyszerűbb az alakítás, kevesebb adminisztrációval jár a működtetés, és a támogatottságuk is jóval kiszámíthatóbb, mint hazánkban. Ezekről a tapasztalatiról beszámol az illetékes minisztérium képviselőinek is. Megbízatása december 31-éig szól.

Az egyesülettel pedig nagyon sok programot, eseményt szerveznek megyeszerte.