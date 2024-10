A diákok a Brigetio Öröksége Látogatóközpont vettek részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon, egyebek mellett Pokornyi Gábor történész Klapka Györgyről, a komáromi vár védőjéről, valamint a 1848/49-es szabadságharc eseményeiről tartott nekik előadást. Kitért arra is, nemrégiben emlékeztek meg a komáromi vár feltételes átadásáról is, amely szintén Klapka György nevéhez fűződik. A huszárok viseletéről ezt követően Schmelcz Márk beszélt, aki a Szőnyi Lovas Sportegyesülettől érkezett. Schmelcz Márk hagyományőrző is, aki korhű ruhában érkezett, éppen olyanban, amelyet az egykori Radetzky-huszárok viseltek.

Schmelcz Márk a huszárok viseletéről is beszélt

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A gyerekek azt is megtudhatták, hogy a huszárok fegyvere a szablya volt, leghűségesebb társuk pedig a lovuk, akiknek jólétéért mindent megtettek. Az előadást követően fel is lehetett próbálni egy korhű ruhát is.