Gyümölcshéj, burgonyahéj vagy húsmaradék. Mindez első pillantásra felesleges pazarlásnak tűnhet, de a valóságban ezek igazi gyöngyszemek. A témában szakértő segítségével új személetmódot alakíthatunk ki, hogy környezet-érzékenyen éljünk, és még a pénztárcánkat is kíméljük.

Kocsis Dóra és Németh Edvárd (Talpalatnyi történetek): Hulladékmentesen a világban. Dóri és Edvárd hét hónapos házasként, 2014 tavaszán egy-egy hátizsákkal nyakukba vették a világot 347 napra. Azóta megszületett a Talpalatnyi történetek blog is, ahol olvashatunk utazásaikról, hulladékmentes törekvésről és gyermeknevelésről is. Az előadáson Dóri elmeséli, hogy a világban szerzett tapasztalataik hogyan változtatták meg gyökeresen életmódjukat: azóta ugyanis nemcsak a tudatos utazásra, hanem a hulladékmentességre is törekszenek, és ennek megvalósítására konkrét tippeket is adnak, mert hisznek benne, hogy az utazás lehet tartalmas, élvezhető úgy is, hogy azzal nem okozunk kárt más kultúrákban, élőlényekben és a természetben.