Minden alkalmazottat megtarthattak, így együtt, egy csapatként haladhattak előre. Fontos, hogy menedzsmentre és a vezetőségre hárul a bizonyító erejű dokumentumok begyűjtése, az adminisztráció kezelése, valamint a végső költségvetés kidolgozása, amelyek mind-mind elengedhetetlenek a helyreállításhoz.

Szinte már az utolsó simításokat végzik a szakemberek

Forrás: Facebook/Hotel Silvanus

Hotel Silvanus: hatalmas köszönet jár mindenkinek

Külön köszönetet érdemel a szálloda személyzete, amely már-már több, mint egy család, a kezdetektől a „Talpra állunk” filozófia mentén dolgozott és jelenleg is dolgozik együtt. Továbbá a vendégek példaértékű támogatása, a „Szív téglája” kampány, a befizetett előlegek benntartása és az előzetes foglalások is nagyban hozzájárultak a munkálatokhoz – tették hozzá. Végül jöjjön a mindenkit foglalkoztató időpont: 2025 februárjától újra megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Hotel Silvanus. Így akár a pótszilvesztert már ott is lehet ünnepelni, immáron csaknem egy évvel a hoteltűz után.