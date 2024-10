A laikus életmentés menetét tanította meg az érdeklődőknek a tatabányai mentősök képviselője, Nagy János tegnap a József Attila Könyvtárban. Hősképzés indult.

Hősképzés a tatabányai József Attila Könyvtárban

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A díjmentes hősképzésen a mellkaskompresszió és hatásos befújás mikéntjét éppúgy megtanították, mint a félautomata defibrillátor használatát és a betegvizsgálatot. A szakember saját élményeivel és történeteivel tette még hitelesebbé és szemléletesebbé a feladatokat.

A felkészítés végén mindenki oklevelet vehetett át

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Végül kérdezhettek is az érdeklődők, akiknek a Szívcity applikációról, mint egy újfajta mentőövről is beszélt, amely Komáromban már többször nyújtott nagy segítséget. Véleményt mondott a gondosórákról, aminek előnyét és hátrányát is megemlítette.

Hősképzésre nagy szükség van

Elmondta, hogy Európában 700 ezer ember hal meg évente hirtelen szívleállás miatt, és nagy részükön lehetne segíteni, ha időben, egy-két percen belül elkezdené valaki a laikus újraélesztést.