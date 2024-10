Verseny 38 perce

Gyurta Dániel motiválta a diákbajnokságon résztvevőket

A Kárpátia Sport Polgári Társulás arról számolt be Facebook-oldalán, hogy kedden a Felvidéki Értékőrzőkkel és Észak-Komárom városának támogatásával megrendezték a XIX. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságot, a Wichmann Tamás-emlékversenyt. A rendezvénnyel az 1954-es labdarúgó világbajnoki döntőre (Németország-Magyarország 3-2) is emlékeztek. Az eseményen Gyurta Dániel is részt vett.

A bejegyzésből kiderült, hogy a vendégek között köszönthették Gyurta Dánielt, olimpiai-,világ- és Európa-bajnok úszót, a Magyar Olimpiai Akadémia frissen megválasztott elnökét, Győr Bélát, a Magyar Olimpiai Akadémia MOB Fair Play-díjas főtitkárát, Hidvégi Vinczét, a KDNP sporttanácsnokát, Kiss Róbert általános érseki helynök kanonokot, esperes plébánost, Lőrincz Gábort református lelkészt. Gyurta Dániel is köszöntötte a versenyző diákokat

Fotó: Kárpátia Sport Polgári Társulás / Forrás: Facebook A ma7.sk tudósítása szerint Gyurta a következőkkel kívánt mindenkinek jó versenyzést: - A sport az a tevékenység, ami nem csak a testeteket, az elméteket, hanem az egész életeteket is tudja befolyásolni és terelni jó irányba. A sporton keresztül tudjátok megtanulni azokat a kimagasló értékeket, amelyeket később, a gimnáziumi és egyetemi éveitek alatt is tudtok hasznosítani.

Nagyon szépen köszönöm, hogy a MOA képviseltetheti magát Komáromban, és én is itt lehetek. Mindenkinek csodálatos, fantasztikus élményekkel teli napot kívánok! – mondta. A sakkversenyen alap- és középiskolások mérték össze tudásukat, a rendezvénynek otthont adó Mariánum díszterme zsúfolásig megtelt, hiszen több mint hatvanan ültek le a sakktáblákhoz. Az alapiskolás asztaliteniszezők a szentpéteri Kossányi József Alapiskolában mérkőztek meg egymással. A legjobbak kupákat, érmeket vehettek át.

