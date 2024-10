Kiss Sándor komáromi rendőrkapitány beszámolt az elmúlt évben végzett munkájukról, amelyet a testület el is fogadott. Azonban Dombay Gábor képviselő, és mindhárom alpolgármester is jelezte, ők maguk is tapasztalják és a lakossági bejárásokon is sokan panaszkodtak nekik a gyorshajtók okozta problémákra.

A gyorshajtók ellen trafiboxok telepítésével is fellépnének

Fotó: Kiss Annamarie / Forrás: Hajdú-Bihari Napló

Sokan nem tartják be a sebességhatárt például a Török Ignác utcában, a Molnár Cukrászda környékén, de Szőnyből is jelezték, hogy a bicikliseknek életveszélyes reggelente a közeledés. Vajda Bence alpolgármester azt is hangsúlyozta, teljes közlekedésbiztonsági felülvizsgálatra lenne szükség a Szent Imre-iskola környékén is, ahol parkolási gondok vannak és a gyorshajtás is jelen van.

A rendőrkapitány elmondta, tervezik új trafiboxok telepítését, például a monostori iskola környékén, valamint a Török Ignác utcában is. Hozzátette, új fekvőrendőrök kihelyezésével is tennének a gyorshajtás ellen.