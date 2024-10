Száz férőhelyes parkoló épül Tatán, a belvárosi részen. Az Ady Endre úthoz közel alakítják ki az új területet, ami a remények szerint megoldja a belvárosi parkolási problémákat. Dobroszláv utcában már el is kezdték a munkálatokat az egykori távhő telephelyének bontásával. A gyárkémény már ledőlt.

Az egykori távhő telephelyén épülhet az új parkoló Tatán. A bontás már zajlik, a gyárkémény már ledőlt

Már messziről jól hallatszik a zakatoló munkagépek hangja. A közelmúltban pedig egy kisebb robaj rázta meg az utcát és a környező lakóházakat. A Kemma.hu egyik olvasója le is filmezte a hang okát. Egy hatalmas markoló kezdte el bontani a gyár egykori kéményét, amiből egy hatalmas darab hullott a földre. Ennek a robaját hallhatták a környéken lévők. Dani a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az egyik közeli ház ötödik emeletén lakik és őt nem zavarja a bontás zaja. Csak kíváncsiságból figyelte az építkezést.

– A bontást csak látványosságként felvettem a fényképezőmmel. Nagyjából figyeltem, hogy mikor várható a pillanat amikor a kéményhez érnek. Így sikerült pont felvennem az erkélyről – árulta el Dani.

Gyárkémény helyén parkoló

Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, nem ez az egyetlen helyszín a városban, ahol újabb parkolókat szeretnének kialakítani. A februári testületi ülésen mutatták be a tatai parkolók telítettségi vizsgálatát. Az adatokból többek között kiderül, hogy a városban az önkormányzati parkolók száma alig több mint 2100, a különböző bevásárlóközpontok parkolóival közel 5 ezer férőhely van. Azonban autóból mintegy háromszor ennyi van jelenleg Tatán, nem számítva a környező településekről érkező járműveket. Michl József akkor azt ígérte, hogy a város három különböző pontján is szeretnének parkolókat kialakítani, összesen mintegy 500-800 új férőhellyel. Az egyik helyszín az említett Dobroszláv utcai volt fűtőmű területe, egy murvás parkolót hoznak létre. A másik pedig várhatóan a Güntner Aréna mellett lesz majd található.