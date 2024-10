Az egész nap tartó esőzés ellenére is sokan döntöttek úgy, hogy részt vesznek és rózsaszín lufikkal, most pedig stílszerűen rózsaszín esernyőkkel hirdetik az emlőszűrés rendszerességét. Az idén is megtartották a Gyalogolj az életedért programot.

Gyalogolj az életedért menet a tatabányai kórház elől indult

Forrás: Facebook/John Katalin

Hosszú évek óta az egyik fővédnöke a gyaloglásnak John Katalin önkormányzati képviselő, aki családi érintettsége miatt boldogan vállalja ezt a fontos szerepet és hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Schmidt-Tóth Piroska volt a program másik fővédnöke, díszvendég pedig Bencsikné Szász Mónika és Dr. Dombi Péter főorvos. Erre a pénteki napra (október 4.) a Turul madár is színt váltott és rózsaszínben pompázott.