A program már délelőtt elkezdődött, ekkor foglalták el a főzőhelyeket a csapatok és vették át az alapanyagokat. A zsűriben helyet kapott Gáspár Bea, Czakó Zsolt, Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és Csöppüs Dóra.

Gáspár Bea kóstolta a komáromi főzőverseny ételeit

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A főzőverseny mellett több kísérőprogrammal is készültek a szervezők. Felléptek a komáromi mazsorettek, a Duna Népdalkör, a szenior örömtáncosok, a Joulence, de aerobikozni is volt lehetőség. Emellett helyi árusok is kínálták portékáikat.