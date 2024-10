A splitnél is hatékonyabbak a tálcafűtéses klímák, ugyanis ezeket a készülékeket fűtésre is optimalizálták, és a berendezés teljesítményétől függően akár mínusz 10-15 fokig is bevethetők. Ahogyan más termékek esetében is, a barkácsáruház klímákból is sokféle megoldást, széles választékot kínál, így érdemes a helyszínen tájékozódni. Összességében elmondható, hogy más fűtési alternatívákhoz képest a klíma beszerzése és felszerelése kevesebb kiadással jár.