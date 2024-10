Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek Kisbéren is. Az ünnepi megemlékezés során. Czunyiné dr. Bertalan Judit is felszólalt. A rendezvényen az országgyűlési képviselő mellett a Kisbéri Táncsics Mihály gimnázium diákjai is részt vettek. A fiatal tanulók egy emlékezetes és színvonalas műsorral idézték fel a történelmi eseményeket. A zene a szavalat és a muzsika is helyett kapott az előadásban.

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit / Facebook