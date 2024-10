Tatabánya közösségi oldalán adott tájékoztatást arról az autósokat is érintő beruházásról, amely most csütörtökön veszi kezdetét. Bánhidán, a Károlyi Mihály utca, Mészáros utca, Vágóhíd utca és Árpád utca csomópontjában ideiglenes forgalomkorlátozást vezetnek be, mert cserélik az aknafedlapokat.

A forgalomkorlátozás során sávot zárnak a fontos kereszteződésben

Forrás: Google maps

Több napig is eltarthat a forgalomkorlátozás

Mint írták, előreláthatólag a munkálatok október 3-án kezdődnek és egy hétig tartanak. A munka pontos befejezésének dátuma azonban annak a függvénye, hogy a szakemberek a helyszíni feltárásoknál mit tapasztalnak. Hozzáteszik, hogy a műszaki leírás szerint a három fedlap cseréjének építése egy ütemben fog megvalósulni, egyoldali forgalmisáv-zárás mellett.