Az ötös lottó nemcsak a legismertebb, de a legszélesebb körben játszott szerencsejáték is. A Szerencsejáték Zrt. felmérése szerint a lakosság 98 százaléka ismeri, és a 18 éven felüliek több mint 50 százaléka rendszeresen lottózik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lottózók többsége szeret saját számokkal játszani, és sokan hagyományból a számukra fontos dátumok számait jelölik meg.

Ennyit a tényekről. Most nézzük milyen esélyeink vannak a főnyereményre. Hát nem túl sok. Mint azt már mi is többször megírtuk, matematikusok elmondása alapján, hogy mindössze egy a 46 millióhoz. Van, aki azért nem lottózik, mert azt nagyon kevésnek tartja s úgy van vele, hogy úgyse nyer. Ilyenkor mindig gimnáziumi matektanárom bölcs mondása jut eszembe: a legkisebb szám és a nulla között végtelenül nagy a távolság. Magyarul, aki legalább egy mezőt kitölt, annak végtelenül nagyobb esélye van a nyerésre. Aztán itt vannak a különleges számok. Nehezen hihető, de igaz: az 1, 2, 3, 4, 5 sor kihúzásának matematikailag ugyanannyi az esélye, mint az úgynevezett „jó” számoknak. Ha valaki ezzel nyerne, az nagyon meglepődne, mert nem sok jutna a 6,5 milliárdból, hiszen ezzel a kombinációval akár több ezren is próbálkoznak egyszerre.

Szóval, hajrá, sok szerencsét!