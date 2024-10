Már itt is van október, a vegetáriánusok hónapja nyitónapja, a mai kedd. A témakör aktív, lelkes és vélhetően jól felkészült szakemberei alaposan meggondolt véleménye szerint, az elmúlt negyvenhét esztendőben már nem csak embertársaink egy részének étkezéséről van szó.

A reggelik, ebédek, vacsorák, illetve az ezek közötti falatozások, csipegetések fontos szerepet játszanak az asztaloknál eltöltött idő etikai, humanitárius, környezetvédelmi és egészségügyi hatásaiban. Étrendünk már nem magánügy, erre is felhívták a figyelmet a világnap aktív szervezői. Sok más információval kellett csatába szállni az érdeklődés mai kivívásáért. A világháló üzenete szerint ma van a zene, az idősek, a mellrák elleni küzdelem és a fájdalomcsillapítás világnapja is. Az étrendünk napjainkban már nem magánügy kitételhez nem lehet sokat hozzátenni. A menzás, felnőttkori éthordós világ kicsit változott, de emléke még megvan. A mai vegetáriánus világnapot követően, holnap lesz a haszonállatok világnapja. Izgalmas fordulat. A haszonállatok fogalma talán a városokban, nagyobb községekben is ismert kissé. A hentes boltokból mindenképpen.

Vegetáriánus? Olyan embertársunk, aki nem eszik húst. Szigorú vegetáriánus a vegán, aki a hús mellett más állati eredetű ételt, például tojást, tejterméket halat sem fogyaszt. Majdnem azt írtam, hogy fagyaszt. Tévedés lett volna. Mindenki dönthet arról, hogy mit eszik.