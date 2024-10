Hadi játékok az erődben

Szó szerint nagy durranás várja szombaton és vasárnap a Monostori Erőd látogatóit. Most rendezik a II. világháborús hadijátékokat. Ahogy közösségi oldalukon is írták, mindkét nap interaktív programok, kirakodó vásár, színház, food truck, harci járművek, hadijátékok és katonakiállítás vár mindenkit.

Futóverseny Szőnyi Ferenccel

A komáromiak szombaton ismét Valentinianus császár nyomába erednek. Negyedik alkalommal rendezik meg a Brigtio Futóversenyt. Az esemény plusz érdekessége, hogy Szőnyi Ferenc is visszatér, futócipőt húz, így vele is találkozhatnak a versenyen résztvevők, kilátogató. Lesz gyermekfutam, 5 kilométeres futás, félmaraton, maraton, 1 órás és 6 órás futás is.

Komáromi Kaláka

Szombaton 9 órától várnak minden érdeklődőt a Generációk Házába, ahol a Komáromi Kaláka keretein belül az alkotáson lesz a hangsúly. A háromórás eseményen a babakészítés lesz a fókuszban.

Erdőismereti túra

Október 5-én erdőismereti túrát tartanak a Vérteserdő Zrt. támogatásával. Mint a Facebook-eseményben is írják, találkozó helyszíne a Turul emlékmű mögötti parkoló, onnan a kilátóig séta. A túra gyermek és kutyabarát, a kutyusok kizárólag pórázon közlekedhetnek. A séta után mindenkit várnak egy kis piknikre, zsíroskenyérrel, teával. A részvétel a túrán ingyenes.

Madármegfigyelő napok

Október 6-án, vasárnap madármegfigyelésre hívják az érdeklődőket Komáromban. Madárgyűrűzést is szemügyre vehetnek az eseményre kilátogatók. A program rossz időjárás esetén elmarad.