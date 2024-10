Komárom Város hivatalos Facebook-oldala tette közzé a hírt, mely szerint a belvárosban kóborló rókát, rókákat láttak többen is Észak-Komáromban. Mint írták, a Komáromi Városi Rendőrség az utóbbi időben több bejelentést kapott a város területén kószáló vadállatokról.

Legutóbb például az Eötvös utcai alapiskola területén járkáló rókáról kaptak bejelentést. A rókát végül a rendőrségnek sikerült befognia, és a természetes környezetébe kiszállítani, ahol szabadon engedték.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Tatán, a Bacsó Béla Lakótelepen is feltűnt egy róka. A ravaszdit már többször is látták a környéken, legutóbb pedig fényes nappal az óvodáig merészkedett.