– Munka nélkül semmi nincsen – mondta Michl József, Tata polgármestere miközben immár második alkalommal ültettek alakor búzát Tatán a Malomkertben. A föld megmunkálása, a vetés mind hagyományos eszközökkel és módon történt. A város vezetőjének segítségére idén is Cumpf Attila agrármérnök, a Természetes Életmód Alapítvány Kuratóriumi titkára, akinek köszönhetően Tatára visszakerült az alakor búza.

Michl József polgármester idén is a Malomkertben szórta el az alakor búza magokat

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Először villát ragadva fellazították a földet, hogy könnyebben megkapaszkodhasson majd benne a búza, majd a polgármester felgyűrte az ingujját, kötényt kötött és abból szórta szét az ősbúzát a közel száz négyzetméteres területen.

Nyáron aratnak a Malomkertben

Michl József a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az ősi alakor búzát egy erdélyi kisfaluból hozták Tatára.

– Minden esztendőben egy kis darabkát elvetünk itt, a városban létrehozott gyönyörűséges Malomkertben, itt a Jenő malom tövében. Ahogy idén nyáron is, majd a learatott ősbúzát itt dolgozzuk fel a tatai Jenő malomban – mondta a polgármester, aki azt szeretné, hogy igazi ünneppé váljon a vetés és az aratás is.

– A jövőben tatai gyerekeket fiatalokat, időseket örömmel hívunk meg majd a vetésre és az aratásra is. Hogy együtt örvendezzünk, hogy a földbe vetett mag százszoros termést is képes hozni. A jó az lenne, ha a gyerekeink is megtanulnák, hogy nem zacskóban terem a búza és a liszt, hanem bizony kemény munka eredménye.