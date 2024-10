Jelölés és siker a klipszemlén

Október 17-én átadták a hazai klipek legjobbjainak járó díjat. A nyolcadik alkalommal megrendezett Magyar Klipszemle jelöltjei között ezúttal tatabányai és észak-komáromi jelölt is akadt. A kifejezetten erős mezőnyből több kategóriában is osztottak arany, ezüst és bronz díjakat, összesen 22 kategóriában hirdettek 38 nyertest. Köztük volt a tatabányai rapper, Sisi is, aki különdíjban részesült.