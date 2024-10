A kiállítás megnyitóján megindító volt látni ezt a sok arcot, érzést, amelyet a szénpor alá rejtett tekintetek mutattak. Fehér János mesélt a kötődéséről a bányákhoz, a bajtársakról, arcokról, érzésekről. Barátokról, akik már elmentek. Végleg. Két kötete jelent már meg megannyi életképpel a bányákból, és a Szénszimfónia bemutatja Tatabányát, a bányász hagyományok őrzéséről is mutat képeket. Az alkotó tagja a Tovább a Városunként Egyesületnek is, amely ezt tűzte ki célul, és élő kapcsolatot ápol agykori és mai bányászokkal. Támogatták a kötet kiadását is.

Fehér János Solymos Mihály-díjas fotóművésszel beszélgetett Sugár Gabriella

Fotó: Sugár Gabi / Forrás: Fehér János

Újabb kötettel készül Fehér János

Beszélt a tatabányai szénbányákhoz, majd a vízbányához fűződő kapcsolatáról, a fényképezés szeretetéről, azokról az emberekről, akik nélkül nem születhettek volna meg a könyvei. Számtalan kép készült a bajtársakról, és ezek kapcsán sokszor hívják rokonok, ismerősök is, hogy a végleg eltávozott apáról, nagyapáról, fiúról készült képet szeretnék elkérni tőle. Az év végén készül el új kötete. Már készül a bemutatóra. És hogy mit jelent számára a bányászat:

kicsiszolta a lelkem azzá, ami vagyok

– mondta.

