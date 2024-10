Az ülésen Balázs Márta jegyző tájékoztatta a képviselőket a gazdasági program, fejlesztési terv elfogadásának előkészítéséről, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről (a nem képviselő bizottsági tagok vagyon-nyilatkozatáról is), a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről szóló felhívásról, majd a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról, illetve az önkormányzati képviselő képzési kötelezettségéről.

Lábatlan

Teller Péter újonnan megválasztott polgármesterének tájékoztatása szerin október 8-án alakult meg a képviselő testület. Az ülésen Bognár Györgyné, a Helyi Választási Bizottság elnöke a választási eljárásról számolt be. A képviselői és a polgármesteri eskü után a testület, 8 szavazattal dr. Gubody Balázst választotta meg alpolgármesternek, aki továbbra is társadalmi megbízatásban látja el feladatait, mint az elmúlt 10 évben is.

Ezúton is szeretnék sok sikert kívánni képviselőtársaimnak, és hangsúlyozom, hogy közös felelősségünk, hogy együttműködve, a lakosok érdekeit szem előtt tartva dolgozzunk. - írta posztjában a polgármester.

Sárisáp

Sárisápon is megalakult az új testület, írja a települési Facebook-oldal. Október 7-én tették le az esküt a képviselők és az újraválasztott polgármester, Kollár Károly. A képviselő-testület egyhangúlag Huberné Kisgyőri Katalint választotta alpolgármesterré.

Képviselő-testület tagjai: Kollár Károly polgármester, Huberné Kisgyőri Katalin alpolgármester, Bercsényi László képviselő, Csicsmann János képviselő, Kollár Mária képviselő, Szabó Imre képviselő, Tóth György képviselő

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság: Bercsényi László elnök, Csicsmann János tag, Szabó Imre tag, Jurásek Zoltán külsős tag. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai Kollár Mária elnök, Csicsmann János tag, Tóth György tag, Binderné Haracska Piroska külsős tag, Varga János külsős tag

Mogyorósbánya

Havrancsik Tibor újraválasztott polgármester tájékoztatása szerint a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben lezajlott az alakuló ülés a településen. A választási bizottsági beszámoló után letették esküjüket eskütételek, illetményeket is megállapították. A képviselő-testület tagjai: Havrancsik Tibor polgármester, Jászberényi Marcell, Poszpisek-Nemes Bernadett, Seressné Papp Zsuzsanna, Trnka János.