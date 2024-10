A művelődési ház által szervezett hagyományteremtő esten megtelt a művelődési ház alsó szintje családokkal, barátokkal, na meg persze zenével és ínycsiklandó illatokkal. Klinger Ágnes, a művelődési ház szakmai munkatársa elmondta: nagy öröm számukra, hogy sikere van a DÖFI-nek, ahol egyébként tombolasorsolás is várta a mulatozókat. Itt több nagyértékű ajándék is gazdára talált, így többek közt színházbelépő és kikapcsolódód hétvégét is kisorsoltak. Az esten Tittmann János polgármester is tiszteletét tette.