A bokodi evangélikus gyülekezet 400 éves. Ebből az alkalomból október 19-én szombaton 16 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet, majd azt követően szeretetvendégséget tart az iskola tornatermében. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, az evangélikus egyház nyugati egyházkerületének püspöke is szolgál. Más felekezetek egyházi vezetői is meghívást kaptak az eseményre: a reformátusok részéről Steinbach József, a dunántúli egyházkerület püspöke, és a katolikusok részéről Hortobágyi Tamás pannonhalmi főapát. A meghívottak között van még Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Takács Károly Oroszlány polgármestere, és Csonka László Bokod polgármestere is.

Négyszáz éves a bokodi evangélikus gyülekezet

Forrás: Bokodi Evangélikus Egyházközség / Facebook