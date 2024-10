Négy település, így Veszprém, Sárvár, Esztergom és Tokaj-Hegyalja is rangos díjat kapott a szervezet által összeállított 100-as listán. Az esztergomi piac is a Green Destinations a Globális Fenntartható Turisztikai Tanács (GSTC) által akkreditált desztinációkat tanúsító testület látókörébe került. A szervezet célja, hogy a turizmus területén fenntartható, környezetkímélő megoldások szülessenek. Minősítő rendszerében felméri, hogy a programba bekerülő milyen módon felel meg ezen elvárásoknak és ütemtervet dolgoz ki annak fejlesztésére.

Az esztergomi piacon a helyiek és a turisták is megtalálják számításaikat

Forrás: Facebook/Esztergomi piac

Michelin-csillagos séf az esztergomi piacon

Az idén 170 turisztikai úti cél, és ezen belül 65 európai térség versenyzett azért, hogy a közelmúltban megvalósított fenntarthatósági projektje felkerüljön a Green Destinations TOP100 Stories listájára. Az október 15-én tartott díjkiosztó gálán kiderült, hogy 45 ország indulóiból végül csak 32 ország képviseltetheti magát a TOP100-as listán, köztük Magyarország is, írta a vg.hu.

A listára felkerült Esztergom jó gyakorlata a kistermelői piachoz kötődik, amit a helyi turisztikai szervezet működtet. A piac 50 évig egy egész utcát elfoglalt, 2023-ban azonban saját helyet kapott a város szívében, amelyben zárt üzletsor és nyitott, asztaloknak helyet adó teret is kialakítottak. Van ott hentes, zöldséges, tejtermelő, de a kistermelők is árulhatják portékáikat. A beruházás nem titkolt célja a bevásárló- és gasztroturizmus esztergomi fellendítése is, belépve az esztergomi látnivalók rangos sorába.