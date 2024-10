Nem adják fel

A szakmai program és építészeti munkacsoport azonban ennek ellenére úgy döntött kidolgozza a "Tatai Esterházy -kastély Hasznosítási Javaslat" munkaanyagát.

A bizottság szerdai döntése pedig egyrészt arról szólt, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló saját források terhére nem látja megalapozottnak, hogy 10 éves fejlesztési, beruházási és 30 éves üzemeltetési üzleti tervet tartalmazó tulajdonbavételi kérelmet nyújtson be a minisztérium felé.

Azonban úgy vélték, hogy az önkormányzat érdekelt és elkötelezett a kastély épületegyüttes teljes körű felújításában és közösségi hasznosításában. Célja, hogy a felújítással keletkező kulturális, turisztikai és más szolgáltatásokat integrálja a város, a kistérség és a régió társadalmi és gazdasági életébe.

Javaslat a minisztériumnak:

amennyiben a kastély épületegyüttes fejlesztése bármilyen forrás bevonásával folytatódik, a város részt kíván venni annak tervezésében, szervezésében és lebonyolításában.

az önkormányzat vállalja a kastély épületegyüttes szakmai működtetését és üzemeltetését azzal, hogy kéri a kastély üzemeltetésére tervezett központi költségvetési támogatás egészének vagy részének átadását, amennyiben az állami fenntartás megmarad.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert tárgyalások kezdeményezésére a határozatban foglaltak elérése érdekében.

Érvek és érzelmek

A szakértők javaslatáról hosszan vitáztak a bizottság tagjai. Szalay Ildikó felszólalásában elmondta, hogy ő továbbra is azt szeretné, hogy újra a tataiaké legyen az Esterházy-kastély. Így nem tudja elfogadni azt a döntést, hogy a város ne pályázzon. Mint mondta: érzelmi alapon fog szavazni. Michl József polgármester arra emlékeztette a képviselőt, hogy az épülete senki sem fogja arrébb tolni. Vagyis bármilyen döntés is születik, Tatán marad az Esterházy-kastély. Kitért arra is, hogy az épület sosem volt a tataiak tulajdonában. Abban az Esterházy család élt, akiket a kommunizmus idején elzavartak onnan.