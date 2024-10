– Éjszakai szertartást szerveztem néhány nappal ezelőtt. Ez egy magyar-brazil házasság volt. Szokást követtünk azzal, hogy a welcome drink után felszolgálták a vacsorát és brigadeirot, a brazil csokibonbont is, aztán kezdődtek a játékos feladatok, végül a szertartás – mutatta be Gabi az érdekes, a megszokottól teljesen eltérő menyegzőt. Szívesen mesélt portálunknak a néhány évvel ezelőtti különleges esküvőről is. Judit és Andris nagy napjáról, akik egy ízig-vérig fesztiválos esküvőt tartottak. Nagyon színes és vagány volt a dekoráció: karszalaggal, RE-poharakkal, vattacukorral, koncertekkel ünnepeltek több napon át, baráti körben.

Ma már a fesztivál is lehet a tematikája a nagy napnak, de az éjszakai esküvő és a karácsonyi sem meglepő

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Gabi úgy véli, egyre többen vannak, akik eltérnek a megszokott helyszínektől, és egy jóval romantikusabb helyszínen fogadnak egymásnak örök hűséget, például ott, ahol megismerkedtek. Nagyon trendi – teszi hozzá – a színátmenetes és szárított virággal tarkított esküvő, de megjelent például az őszre jellemző terrakotta színvilág is már. A dekorok után nagy a változás a menyasszonyi ruhák terén is. Itt a fazon helyett inkább színben érhető tetten a változás.