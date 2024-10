Ács

A Gárdonyi Géza Általános Iskola aulájában szerdán 17 órakor kezdődik a megemlékezés. A beszédet dr. Szentirmai István polgármester mondja. Közreműködik Tövispataki Beáta és Lőrincz Sándor, a Múzsák Társulat művészei. Az események előreláthatólag 17 óra 45-től folytatódnak, amikor fáklyás felvonulás indul az iskolától az emlékparkba, ahol koszorúzás lesz az ’56-os kopjafánál.

Tatabányán is folytatódnak az ünnepi események

Ászár

Szerdán 9 órakor a Jászai Mari Általános Iskolában adnak műsort az intézmény diákjai. Az esemény az iskola előtti kopjafánál, koszorúzással zárul.

Csolnok

A volt IX-es aknánál, a rabtábor helyén kialakított emlékhelynél tartják megemlékezésüket a csolnokiak szerdán. A beszédet Kolonics Péterné polgármester és dr. Ernst Ervin, a Magyar Politikai Elítéltek Közössége Ügyvezető Tanácsának tagja mondja. Közreműködnek a SziluART Műhely tagjai.

Dorog

A bányászvárosban szerdán 10 órától a Hősök terén, az ’56-os emlékkőnél tartják az ünnepséget és koszorúzást. Puskák és Puskásék címmel megemlékezést tart a Petőfi Sándor Általános Iskola színjátszó köre. A méltó megemlékezést akadályozó időjárási viszonyok esetén az előadást a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban tartják.

Héreg

1956 gyermekszemmel – rendhagyó megemlékező előadás lesz az 1956-os forradalomról a Jókai Mór Kultúrházban. A rendezvény szerdán 17 órakor kezdődik.

Esztergom

Szerdán 16 órakor a vármegyeházán tarják a megemlékezést az esztergomiak. Az ünnepi beszédet és a kulturális műsort követően koszorúzás lesz a városháza falán elhelyezett emléktáblánál. Közreműködnek a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium tanulói. Az 1956-os esztergomi áldozatok emlékünnepét szombaton 18 órától rendezik a Sötétkapu Szent Adalbert Központ felőli bejáratánál elhelyezett emlékműnél. Közreműködnek az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola tanulói.

Észak-Komárom

Szombaton észak-komáromi Szent András-bazilikában ünnepi hangversenyt rendeznek az ’56-os forradalom emlékére. Közreműködik a Szent Korona Kórus: Kristóf Réka – szoprán, Gedai Ágoston – orgona, zongora, Csábi István – szavalat. Vezényel: Molnár Ottó. Műsorvezető: Hugyecz Zolcer Erika.

Kisbér

A koszorúzás szerdán 18 órakor kezdődik a Pilbauer-közben. 18 óra 30-kor ünnepi megemlékezést tartanak a Wass Albert Művelődési Központban. Beszédet mond Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, majd ezt követően ünnepi műsor kezdődik a Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak előadásában.

Komárom

A Duna-parti városban, szerdán a szőnyi városrészben 9 órakor a Hősök terén, majd 9 óra 30-kor a Lengyárnál, a kopjafánál koszorúzással kezdődik, a Jókai téren 10 órától városi megemlékezéssel folytatódik az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezés. Beszédet mond Turi Ádám, önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok. Közreműködnek: Kalapács József, Csepel Örökség-díjas rockénekes, színész, Molnár Xénia és Olasz István, a Komáromi Jókai Színház színművészei, Gál László, Latinovits-díjas versmondó, Janovszki Csenge népdalénekes, és a Komáromi Katolikus Kórus. Az ’56-os forradalom szellemében mozgalmas családi napra várnak mindenkit a Monostori erődben szerdán 10 órától. A programok között Csepel élményteherautózás, Molotov-koktél készítés, kézműves foglalkozások, történelmi tárlatvezetés, "Sötét Víziók" filmes tárlatvezetés szerepel, 13 óra 30-kor pedig a Czibor, a rongylábú – életrajzi musicalt mutatja be a Magyarock Dalszínház. A hónap során várják az érdeklődőket, a Komárom 1956-os eseményeit bemutató kiállításra, a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba is. A tárlat visszaemlékezések és dokumentumok segítségével mutatja be a helyi történéseket.

Környe

Szerdán 16 órakor helyezik el a kegyelet virágait Környebányán, a mártírhalált halt Puskás Sándor emlékére állíttatott márványtáblánál. 17 órakor ökumenikus istentisztelet kezdődik a református templomban, majd a művelődési házban Beke László polgármester mond ünnepi beszédet. Később Viszem magammal, ha lehet... címmel a Kadarkölykök Színjátszócsoport ad emlékműsort. A megemlékezés koszorúzással zárul a Kegyeleti parkban.

Lábatlan

A városi megemlékezést szerdán 11 óra 30-tól tartják a Duna-menti településen. Az 56′-os emlékműnél ünnepi beszédet mond Teller Péter polgármester. Közreműködnek a Lábatlani Arany János Általános Iskola diákjai, valamint a Gondozási Központ énekkara.