Az erőművek éjszakája betekintést enged a hazai energiatermelés kulisszatitkaiba. Az 1960-as és 70-es években épült víztornyok nemcsak látványukban meghatározó elemei a vidéknek, de funkciójukat tekintve is fontos szerepet töltenek be az ivóvízellátásban. Az egyenként több mint 2000 köbméter ivóvíz tárolására alkalmas víztornyok építészeti szempontból is rejtenek érdekességeket. Az Északdunántúli Vízmű Zrt. oroszlányi víztornya 25, míg a komáromi víztornya 52 méter magasságával hívogatja a látogatókat.

Az erőművek éjszakája idén is várja a vendégeket

Aki a hőenergia előállítására kíváncsi, annak a Veolia dorogi és Tatabánya Erőmű Kft. tatabányai erőműveinek megtekintését javasolják. Tatabányán a mintegy 23 000 lakás és számos intézmény fűtését és meleg vizét biztosítja az erőmű, amely elkötelezett a hazai, megújuló tüzelőanyag felhasználása mellett. Az erőműben két földgáz tüzelésű gőzkazánt alakítottak át biomassza tüzelésűre, valamint egy új biomassza tüzelésű forró víz kazán létesítését követően a tevékenység során mintegy 90 százalékban megújuló tüzelőanyagot használnak fel.

Dorogon a Veolia erőművében Dorog és Esztergom városának csaknem 3500 lakását látják el távhővel, primer és szekunder vezetékeken keresztül pedig meleg víz jut el a fogyasztókhoz. A fenntartható fejlődés jegyében a létesítményben biomassza segítségével is előállítanak hőenergiát és használati melegvizet.

Szakértő vezetők segítségével ismerkedhetnek az erőművek működésével

Az erőművek éjszakáján a látogatók szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg az erőművekben, a fűtőművekben, a víziközmű-szolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozó üzemekben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését. A hatalmas népszerűségnek örvendő rendezvény minden évben több ezer látogatót vonz. A szervezők idén is hasonló érdeklődésre számítanak, ezért a népszerű helyszínekre érdemes minél hamarabb regisztrálni. A tatabányai és a komáromi helyszíneken jelenleg nincs szabad hely, de érdemes lehet a szervezőknél érdeklődni.