A Súr község szívében található Pipi Park egy különleges hely, amely 2008 óta szolgálja a helyi lakosságot. A park nem csupán egy játszótér, hanem a közösség összefogásának és elkötelezettségének élő példája. Akkor is, mint most, a település lakói együttes erővel építették fel, saját idejüket, energiájukat és erőforrásaikat nem sajnálva a falu első játszóterét.

Több hónapig tartott a játszótér renoválása

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Szükséges volt a játszótér felújítása

Az évek során a Pipi Park több generáció számára vált a kikapcsolódás, játék és közösségi események helyszínévé. A park mindig is tele volt gyermekek nevetésével és központi helyként szolgált a családok találkozásának is. A sok szeretettől a park játékai, mászókái elhasználódtak. Éppen ezért Súr önkormányzata 2024 tavaszán közösségi összefogást hirdetett a szeretett játszótér felújítására. Az újjáépítés egy új fejezetet nyitott a park történetében. Az új játékok, a gondosan kialakított zöldterületek és a modern, de mégis barátságos kialakítás mind azt célozza, hogy a Pipi Park továbbra is a helyi közösség egyik központi színtere maradjon.

A Pipi Park fontos szerepet töltött be a falu életében, többen is jelezték, hogy szükséges a felújítás így nekiállunk.

A Pipi Park felújításában a legkisebbek is kivették a részüket

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Mindenki ott segített ahol tudott

Az újjáépítés során a közösség számos tagja önként ajánlotta fel a segítségét akár munkájával, akár anyagi támogatásával járult hozzá a projekthez. A több hónapos munkálatokból a legkisebbek is kivették részüket, abban segítettek amiben tudtak: festettek, csiszoltak vagy éppen kipróbálták a készülő játékokat.

Nagyon sokan támogatták a felújítást, volt olyan elszármazott súri aki külföldről támogatta a megmozdulást.

Június elsején hivatalosan átadták a felújított játszóteret

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Júniusban újra birtokba vették a parkot

A Falubeliek hivatalosan június elsején vehették birtokba a megújult parkot. Az eseményt számos program kísérte, köztük zenekari koncertek, gyermekjátékok és a hagyományos májusfa kitáncolása. Az eseményen minden korosztály számára kínáltak kikapcsolódási lehetőségeket.

A megújult Pipi Parkot több mint négy hónapja visszakapta a közösség.

Fontos a karbantartás

Azért, hogy a játszótér még sokáig kiszolgálja a felnövő generációt a település önkormányzata tulipán ültetése egybekötött társadalmi munkát hirdetett a parkban október 26. szombatra. A megmozdulás célja az volt, hogy téliesítsék a játszóteret és az esetleges hibákat kijavítsák illetve, a növényesítés. A most elültetett tulipánhagymák ugyanis jövő tavaszra a játszótér díszeivé válnak.