Szeptember közepén közölte a hírt Ácsteszér polgármestere, hogy az E.on Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 2024. december 31. után nem vállalja a település közvilágításának karbantartását. Az áramszolgáltatást továbbra is a cég végzi, illetve a lámpatestek az ő tulajdonukban vannak, ami azzal jár, hogy a települések az áramszolgáltatás díját az E.onnak fizetik, és ha nem cserélik le, a lámpatestekért január elsejétől bérleti díjat számolnak fel.

Nem foglalkozik tovább a közvilágítás karbantartásával az E.on

Forrás: Ácsteszér Község Önkormányzata/Facebook

Változat az E.on

Megkérdeztük Vuts Norbert polgármestert, hogy ez mit jelent. Ő elmondta, hogy több kistelepülés is ebbe a helyzetbe került. Az E.on nekik szeptemberben küldte a tájákoztatást a helyzetről. Az ácsteszéri önkormányzat abban a hónapban megkezdték a szükséges intézkedéseket, hogy év elejétől se boruljon sötétségbe a Bakonyalja. Október elejére találtak egy céget, aki a karbantartási feladatok mellett vállalta a lámpatestek cseréjét is. Így a több tíz éves, gyakran meghibásodást okozólámpák korszerűsítése is megtörténik. December 31-ig LED lámpatestekre cseréli a meglévő fényforássokat a Fénysport Lux Kft. Így Ácsteszérnek nem kell bérletidíjat fizetnie az E.onnak, mivel a lámpatestek az önkormányzat által finanszírozott cserének köszönhetően saját tulajdonukká vált. Illetve a korszerűsített világítás energiatakarékosságának köszönhetően kisebb fogyasztást eredményez.

Más települést is érint a probléma

Az egyik szomszédos település, Súr polgármesterét is megkérdeztük a helyzetről. Sógorka Miklós elmondta, hogy nekik március 31-ig szól a szerződésük az E.onnal, így szerencsére kicsit több idejük van az átállásra, viszont tájékoztatást még nem küldtek. Onnan értesült a helyzetről, hogy ő maga felhívta a céget, hogy érdeklődjön arról, hogy a márciusig tartó megegyezés újrakötése hogyan és milyen feltételek mellett lehetséges. A cég ekkor közölte vele, hogy nem áll módjukban a karbantartást újrakötni a szerződés lejárta után, és elmondták, hogy tájékoztatást azért nem kapott még, mert neki március végéig szól a szerződése, most azokat tájékoztatták, akiknek az év végével szűnik meg a szolgáltatás. Azóta Súr is keresi az új vállalkozót, aki a karbantartást elvállalja, jelenleg több ajánlat bekérésénél és elbírálásánál tartanak. Súr polgármestere azt is elmondta, hogy a lámpatestek bérleti díja településükön a 130 lámpatestre egy évre 70-80 ezer forintba kerülne.