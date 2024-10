A népfőiskola arról tájékoztatott, hogy a jövő júliusi ünnepi közgyűlésük alkalmával kiállításon mutatják majd be a 30 éves társaság relikviáit, emlékeit, rendezvényfotóit, sajtómegjelenéseit, egyéb dokumentumait. Ezért kérik, hogy amennyiben bárki őriz ilyen emléket otthon a népfőiskolával kapcsolatban (akár az 1940-44-es Tatai Népfőiskoláról is), azt juttassa el hozzájuk, ezzel is segítve a tervezett kiállítás megrendezését. Az anyagokat 2025. március 1-ig várják a Piarista Rendházban vagy a Bercsényi u. 1. szám alatti irodákban, illetve online, az [email protected] és a [email protected] címeken. A kiállítás lezárása után minden relikviát hiánytalanul visszajuttatnak a tulajdonosokhoz.