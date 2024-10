A tervek szerint október 2-án, vagyis szerdán alakult volna meg az új tatai testület, a júniusi önkormányzati választás eredménye alapján. Azonban Michl József polgármester a szeptemberi ülésen bejelentette, hogy elhalasztják az új testület eskütételét. Egy ideig kérdéses volt az új dátum, ugyanis a leendő képviselőknek több vitás kérdésben sem sikerült megegyezniük.

Tata polgármestere október 1.-től továbbra is Michl József lesz

Fotó: tata.hu

Végül egy héttel később, október 9.-én tartják meg a tatai alakulóülést, ahol a polgármesteren kívül csak Bogári Zoltán, illetve Robozné Schőnfeld Zsuzsanna tehet esküt a régi testületből. A tata.hu oldalán közzé tett előterjesztés szerint már a két új tatai alpolgármester személye is eldőlt. Eszerint dr. Szerencsi Richárd képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek és Kvittung Dániel képviselőt főállású alpolgármesternek jelöli Michl József.

Két alpolgármester lesz

Mint arról korábban beszámoltunk, a júniusi önkormányzati választáson a regnáló polgármester, Michl József nyert, igaz csak 97 szavazattal előzte meg a Füge polgármesterjelöltjét. A szavazatok száma alapján a Fügének 5 képviselője, míg a Fidesz-KDNP-nek 4 jutott be a testületbe. A kompenzációs listáról pedig mindkét szervezetnek további 1-1 tagja vehette fel mandátumát. Illetve a kompenzációs lista alapján ülhet be a testületbe a TETT polgármesterjelöltje is. Vagyis a Füge 6, a Fidesz-KDNP 5, a TETT pedig 1 képviselője alkot októbertől testületet Tatán. Az alakuló ünnepségen az eskütételek után szó lesz az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a polgármesteri illetményről, alpolgármesterek illetményéről, illetve megválasztják az új bizottsági tagokat is. Zárásként Michl József fogja ismertetni programját.