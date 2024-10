Nem okozunk szerintem nagy meglepetést, ha már az elején eláruljuk, hogy a Bartók Óvodában is a tésztás ételek a slágerek a gyerekeknél. Mákos, túrós, diós, és a krumplistészta mindig nagy siker. Azonban a Bartók óvoda konyháján is szigorú előírásokat és szabályokat kell betartani, amiben például meghatározták, hogy tíz napon belül csak kétszer lehet tészta. Ennek ellenére a menza is lehet változatos, egészséges és finom.

A tatai Bartók Óvoda konyhájáén mintegy 120 kisgyereknek készül az étel. A menza étlapjára változatos és finom ennivalók kerülnek

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Alexa Krisztina az óvoda élelmezésvezetője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy még az év elején tartanak, vagyis most érnek véget a beszoktatások. Sok még az új kisgyerek, ezért az étlap összeállításánál erre is figyelniük kell. Az otthoni ízek ugyanis teljesen mások, ezért fokozatosan kell hozzászoktatni az ovisokat az új ételekhez. A különlegesebb alapanyagokkal való ismerkedést is csak lassan lehet elkezdeni. Például a májjal, vagy a gombával sokan csak az óvodában találkoznak először. Ezért első alkalommal csak valamilyen ragus ételbe, vagy levesbe kerülnek, ahol nem annyira markáns az ízük. Azonban ennek ellenére is vannak olyan ételek, amiket nem tudnak megszerettetni a gyerekekkel. Egyik ilyen a savanyukáposzta és az abból készült ételek. Sajnos csak kevés ovis eszi meg jóízűen.

Szabályok alapján készül a menza étlapja

– A szabályokat viszont be kell tartani. Tíz napon belül hatszor kell adni húst, háromszor lehet rizst, és tésztát. Főzeléket, vagy zöldséges ételt minden héten kedden és pénteken készítünk, ilyenkor leves helyett gyümölcsöt kapnak a gyerekek. Ezeket az előírásokat figyelembe véve próbáljuk minden héten változatosan összeállítani az étlapot – magyarázta Szijjné Mokánszki Natália, az óvoda igazgatója. Nagy előny, hogy a Tatai Bartók Béla Óvoda új épületében van egy főzőkonyha, mert így változatosabb ételeket is tudnak készíteni, mint azok a konyhák, akiknek a kiszállítás is a feladatuk. Alexa Krisztina, élelmezésvezető elmondta, hogy a tíz nap alatt háromszor lehet adni vajat, húskészítményt pedig ötször. Így a kis étkezések esetén, amelyből 10 nap alatt 20 étkezést kell biztosítani, például tízóraira, gyakran készítenek meleg ételt: tojásrántottát, bundáskenyeret, akár pizzát, langallót, melegszendvicset. A vaj és a felvágott használatának nagyon jó alternatívája a különböző házi krémek: húskrém főtt csirkemellből, tojáskrém, csicseriborsó krém, citromos zöldborsó krém, amit szívesen fogyasztanak a gyerekek különböző ropogós kenyerekkel, mint az abonett.

– A törvényi előírásokon túl három fő szempont szerint végezzük munkánkat. Az ételek legyenek egészségesek, változatosak, vagyis legyen benne sok gyümölcs, zöldség, fehérje, illetve a gyerekek fogyasszák szívesen – szögezte le az intézmény vezetője.

Változatos, finom és egészséges

– A megfelelő kalcium bevitel biztosítása miatt, minden nap kapnak a gyerekek a tejet, tejterméket. Többek között ezeket is figyelembe kell venni a tízórai és az uzsonna összeállításánál. Pazarlásnak pedig helye nincs, mivel az aktuális gyermeklétszám határozza meg a felhasznált alapanyagok és a megfőzött ételek mennyiségét.

Itt válik hangsúlyossá az, hogy a szülők időben jelezzék az esetleges hiányzásokat

– kérte az élelmezésvezető, aki naponta figyeli, hogy melyek azok az ételek, amiket a gyerekek nem ettek meg szívesen, és ez alapján tudja alakítani a következő hetek menüsorát.