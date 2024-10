Hiába az új edző, Máté Csaba kinevezése, nem kapott szárnyakat a Debrecen. Hiszen szeptember 1. óta a bajnokságban csak a vereségeket halmozza a DVSC. Szombaton a Paks elleni a negyedik volt már a sorban, ráadásul otthon szenvedtek kiütéses, 5-0-s vereséget, ahogy azt a Haon is írja. A szurkolóknak pedig most telt be a pohár, a lefújást követően hatalmas balhé keveredett a Loki stadionjában. Nem ez volt azonban az első ilyen „élménye”, videókon mutatjuk az eseteket.

Dzsudzsák Balázs nem bírt az indulataival a csúfos DVSC-Paks meccs után

Fotó: Czinege Melinda

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szurkolók kiakadtak a történtek miatt, leöntötték az eléjük járuló játékosokat, akikkel a mezeiket is levetették. De nemcsak a nézőknek volt elegük a szombati siralmas teljesítmény után, Dzsudzsák Balázs is kikelt magából. Míg társa, Megyeri Balázs az M4 Sportnak nyilatkozott, a csapatkapitány ordibálni kezdett, hogy hagyják abba az interjút, mert a klub fontosabb a televíziónál.

Nem ez az első ilyen esete a DVSC csapatkapitányának

Dzsudzsák Balázs számára azonban nem ismeretlen az ilyen szurkolói megnyilvánulás. A 2017-es az andorrai elleni idegenbeli leégés után – abban a csapatban egyébként ott volt a dunaszerdahelyi születésű Kocsis Gergő, valamint a tatabányai születésű Gyurcsó Ádám is – ugyanis hasonlót élt át a válogatottban.

Akkor sírva nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt a nemzeti tizenegy akkori csapatkapitánya el is sírta magát:

Én vagyok az, akit legelőször kell ütni, én vagyok ennek a csapatnak a kapitánya...

2017, Andorra-Magyarország

Dzsudzsák Balázs magyar válogatott labdarúgóként ezt élte át anno:

2024, DVSC-Paks

A debreceni ultrák egyébként közösségi oldalukon azt írták a DVSC-Paks meccs után, hogy a címerre letett mezeket elárverezik, az abból befolyt összeget pedig jótékony célra ajánlják fel, hogy „legalább ennyi pozitívuma legyen a mai meccsnek”.