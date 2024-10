A szervezők már reggeltől készülődtek, hiszen a gyülekezőt pontban délre az etei sportpályára hirdették. A felvonulókat, érdeklődőket marha- és őzpörkölttel várták ebédre.

Fogatok, tratorok, is vonultak az etei szüreti felvonuláson

Fotó: Horváth Veronika

Traktorok, fogatok, lovasok is voltak

Az etei szüreti felvonulás fél kettőkor indult a templom elől. A templom előtti téren kicsik és nagyok egyaránt tobzódtak. Feldíszített lovaskocsik, traktorok tarkították a felvonuló tömeget. A szüreti hagyományoknak megfelelően a fogatok és traktorok hátulján szebbnél szebb népviseletbe pompázó fiúk és lányok foglaltak helyet. A hagyományőrzők mellett mindenki helyet kapott, aki szeretett volna felülni. A négykerekű járgányokat a lovasok követték. Az Etei Lovasudvartól is több négylábúval részt vettek a meneten. A zsokék is kitettek magukért, az alkalomhoz öltöztek. A hölgyek hosszú szoknyákban, a legények pedig viseletben haladtak befont sörényű lovuk hátán. A felvonulást figyelemmel kísérő látogatók is szép számmal voltak.

Jó hangulatban telt az etei szüret

Több mint száz fő ment végig Ete utcáin. A jó hangulatú tömeget több ház előtt is sósüteménnyel, üdítővel és borral megpakolt kínáló asztalokkal várták a házigazdák. Az ételek mellett természetesen a dekoráció is helyet kapott a terítőn, dísztökök, virágok, és szalmafigurák csücsültek a borok mellett. A felvonulók jókívánságokkal és táncos műsorral köszönték meg az útravaló elemózsiát. A felvonuláson huszonnégy fogat, több tíz lovas és több mint száz ember vett részt.

Estig tartott a mulatság

A szüreti felvonulással nem ért véget az egész napos mulatság. A szervezők este nyolctól bálba várták a művelődési házba az ünnepelni vágyókat. A talpalávalót szintetizátorával Veres István szolgálta. A jól bevált és szeretett tombola sem maradhatott el. A mulatság a jó hangulatnak köszönhetően késő estig tartott. Az idei rendezvényt a helyi önkormányzat és Simon Zsolt szervezésével hozták tető alá.