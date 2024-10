Kovács Barna testnevelő lapunknak elmondta, a Magyar Diáksport Szövetség aktív iskola programjához csatlakozva valósult meg az őszi diáksportfesztivál.

A diáksportfesztivál alkalmával floorballozni is lehetett

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Az alsósok és a felsősök is hat-hat állomást teljesítettek a program során. A kicsik főként a labdás sportágak alapvető mozgásformáit gyakorolták, floorballoztak, kéziztek, fociztak és kosaraztak, valamint akadálypályán is végigmentek. A felsősök csapatokban játszottak egymás ellen, fociztak, kéziztek, fogócskáztak és kipróbálták a rögbit, valamint a frizbit is.