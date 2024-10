Denevérek állományának megóvását célozta meg Esztergomban a dömösi madármentők atyja, Márton András, az esztergomi gátőr, a nemrég Pro Urbe díjjal kitüntetett Dávid Balázs és csapata. Az ötletgazdák denevérodú-telepítést céloztak meg.

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Csökkent a denevérek száma

Mint Márton András Facebook-posztjában írta: az elképzelés már a nyáron megszületett, mostanában viszont jelentős lépés történt a megvalósítás felé.

A cél, hogy Esztergom meglévő denevér állományát megóvjuk, sőt visszahozzuk a sok évvel ezelőtt szintre. Ennek egyszerű az oka egy jóféle, cuki, rőt koraidenevér egy éjszaka simán megeszik 1000 nem cuki szúnyogot. A régi szép időkben Esztergomban volt bő 30 ezer denevér, ami egy kellemes nyári éjszakán 30 millió szúnyog mínuszt jelenthetett, ami (nem vicc) 600 kilogramm szúnyog forgalomból való kivonását jelentette (1 szúnyog kb 0,02 gramm tömegű).

Ám mára a több tízezres bőregér-állománynak talán a tizede van meg Márton András szerint, így több szúnyog marad. Számításai szerint 540 kilogrammnyi.

A nemrég összeült – ahogy Márton András nevezi – Batman-tanács most azon dolgozik, hogy ismét felszaporodjanak a denevérek a városban, ezt speciális denevérodúkkal kívánják megoldani. Ehhez a város vezetését is segítségül hívták, Hernádi Ádámék segítségével telepítik a denevér-lakokat.

Ám a helyiek összefogásában is bíznak, akik saját ingatlanuk területére hajlandóak ilyen odúkat kihelyezni. Marton András hozzátette, hogy a tervek szerint lesz denevér örökbefogadó programjuk is.

Mint korábban megírtuk, Esztergomban nem ez az első, hogy természetes úton veszik fel a harcot a szúnyogokkal: Dávid Balázs és kis csapata idén több, hazánkban telelő madárnak szánt odút helyezett ki. Az odútelepítéssel az itt telelő madarak túlélését és szaporodását kívánják elősegíteni, hogy ezek az állatok aztán nyaranta a szúnyoggal is jóllakjanak.

Tatán pedig már be is vetették a denevérodúkat, a vizek városában több helyen is telepítettek ilyen óvóhelyet. Esztergomban is hasonló odúkat készítenek.